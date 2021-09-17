FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
18
Печать

«Хотите, чтобы как в Америке?» Пензенец случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования» и нарвался на визит участкового

К жителю Пензенской области приехали представители власти из-за рассылки рекомендаций «Умного голосования»

Житель поселка Волчий в Пензенской области случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования». Через два часа она нагрянула к нему домой — да не одна, а с участковым, сообщает «7х7».

Глава поселка поинтересовалась, зачем мужчина скинул ей «эту информацию» и есть ли у него тут единомышленники. Дальше в ход пошли вопросы: «Обидел ли вас Путин?», «Что вас не устраивает в нашей жизни?» и «Хотите, чтобы, как в Америке, их [президентов] было много?»

На встречный вопрос о том, скоро ли в поселке сделают обещанную к 12 сентября дорогу, чиновница ответила, что пока не может отправить технику на карьер за щебнем. По ее словам, если сделать это сейчас, машины «засядут».

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный. «Фонтанка» следит за ходом выборов.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

264735301
Вы что, хотите как в Париже?
Romul1960
А Вы знаете хочу...
Fruit Bat
И каков состав правонарушения? Совсем боярой упились в своем поселке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний