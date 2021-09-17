«Хотите, чтобы как в Америке?» Пензенец случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования» и нарвался на визит участкового

Житель поселка Волчий в Пензенской области случайно отправил главе сельсовета рекомендации «Умного голосования». Через два часа она нагрянула к нему домой — да не одна, а с участковым, сообщает «7х7».



Глава поселка поинтересовалась, зачем мужчина скинул ей «эту информацию» и есть ли у него тут единомышленники. Дальше в ход пошли вопросы: «Обидел ли вас Путин?», «Что вас не устраивает в нашей жизни?» и «Хотите, чтобы, как в Америке, их [президентов] было много?»



На встречный вопрос о том, скоро ли в поселке сделают обещанную к 12 сентября дорогу, чиновница ответила, что пока не может отправить технику на карьер за щебнем. По ее словам, если сделать это сейчас, машины «засядут».

