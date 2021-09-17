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В DDoS-атаках на сайт электронного голосования подозревают четыре страны

DDoS-атаки на систему электронного голосования в России осуществлялись из США и с Украины. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре также сообщила, что 50% атак исходит из Америки. Также, по ее словам, 25% — из Германии, 20% — из Кореи и 5% — из Китая.

На портал госуслуг, по словам Памфиловой, «атаки тоже зашкаливают». «По странам распределение: США — 50%, Германия — 25%, Россия — 10%, Китай — 10%, Украина — 5%. То есть мы не зря не сочиняем ничего, интерес к выборам большой», — цитирует ее ТАСС.

О том, что в первый день выборов портал дистанционного голосования подвергся DDoS-атакам, как писала «Фонтанка», утром сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

В ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
То есть мы не зря не сочиняем ничего...
262370901
"DDoS-атаки на систему электронного голосования в России осуществлялись из США и с Украины.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре также сообщила, что 50% атак исходит из Америки. Также, по ее словам, 25% — из Германии, 20% — из Кореи и 5% — из Китая." - ЦИрКачка к старости слаба мозгами стала? Про Украину по инерции или по привычке?
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