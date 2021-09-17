В DDoS-атаках на сайт электронного голосования подозревают четыре страны

DDoS-атаки на систему электронного голосования в России осуществлялись из США и с Украины. Об этом 17 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в информационном центре также сообщила, что 50% атак исходит из Америки. Также, по ее словам, 25% — из Германии, 20% — из Кореи и 5% — из Китая.



На портал госуслуг, по словам Памфиловой, «атаки тоже зашкаливают». «По странам распределение: США — 50%, Германия — 25%, Россия — 10%, Китай — 10%, Украина — 5%. То есть мы не зря не сочиняем ничего, интерес к выборам большой», — цитирует ее ТАСС.

