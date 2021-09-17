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Baza: В Москве на избирательном участке нашли жучок

На избирательном участке в районе Москвы Ново-Переделкино обнаружили звукозаписывающее устройство. Об этом 17 сентября сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники ФСБ проверяли офис «Жилищника», в котором должны проходить выборы. Они обратили внимание на обычный принтер, одна из деталей которого оказалась лишней. В принтер кто-то установил жучок. Кто и зачем это сделал — неизвестно. В любом случае, ничего интересного он уже не запишет — устройство нашли за несколько дней до выборов.

О том, как голосование стартовало в Петербурге, читайте на «Фонтанке». В городе фиксируют и первые возможные нарушения, связанные с выборами.

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Комментарии (1)

a.159753123
А кто-кто-кто-о-о это сделал??? О-О-О-О! Г*вно! Ой-ой-ой-ой-ой!!!©
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