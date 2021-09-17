В Финляндии появится новая виза для трудовых мигрантов

Финские власти решили ввести новую визу, которая облегчит трудовую миграцию в страну.



«Речь идет о важном нововведении, направленном на облегчение процесса трудовой миграции», — цитирует заявление министра иностранных дел Суоми Пекки Хаависто 17 сентября агентство Yle.

По словам Хаависто, сначала новая виза D будет выдаваться специалистам, стартаперам, а также их семьям. В дальнейшем ее хотят расширить на исследователей и студентов.



Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало отметила, что в республику необходимо привлекать больше специалистов. Для этого нужно совершенствовать миграционное законодательство. В других странах ЕС уже есть аналоги предложенной визы D.

