В Финляндии появится новая виза для трудовых мигрантов

Финские власти решили ввести новую визу, которая облегчит трудовую миграцию в страну.
«Речь идет о важном нововведении, направленном на облегчение процесса трудовой миграции», — цитирует заявление министра иностранных дел Суоми Пекки Хаависто 17 сентября агентство Yle.
По словам Хаависто, сначала новая виза D будет выдаваться специалистам, стартаперам, а также их семьям. В дальнейшем ее хотят расширить на исследователей и студентов.
Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало отметила, что в республику необходимо привлекать больше специалистов. Для этого нужно совершенствовать миграционное законодательство. В других странах ЕС уже есть аналоги предложенной визы D.
Накануне МИД Финляндии объявил о расширении приема заявлений на визы. Подать на шенген могут теперь россияне, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком годности, выданная Суоми на срок не менее двух лет. При этом ограничения для туристов в очередной раз продлили.