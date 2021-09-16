Собака Ева, которая потерялась в Домодедово несколько дней назад, наконец нашлась. Около четырех утра ее приманили толстовкой хозяйки, о чем обрадованная владелица животного Екатерина рассказала 16 сентября в Instagram.
«Всё получилось! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй!» — поделилась девушка. В S7 сообщили, что уже «забронировали Еве отдельное кресло в самолете».
Напомним, 10 сентября Ева с хозяйкой отправлялась из Домодедово в Симферополь рейсом авиакомпании S7. Собака должна была ехать в багажном отделении, но в симферопольском аэропорту Екатерина её не получила — судя по записям с камер наблюдения, Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс. Компания пообещала девушке бесплатные билеты, чтобы она забрала питомицу, когда ее найдут.