Собака Ева, которая потерялась в Домодедово несколько дней назад, наконец нашлась. Около четырех утра ее приманили толстовкой хозяйки, о чем обрадованная владелица животного Екатерина рассказала 16 сентября в Instagram.



«Всё получилось! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй!» — поделилась девушка. В S7 сообщили, что уже «забронировали Еве отдельное кресло в самолете».

