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Потерявшуюся в Домодедово собаку Еву наконец нашли. Ее накормили и скоро вернут хозяйке

В Домодедово спустя шесть дней нашли собаку Еву

Собака Ева, которая потерялась в Домодедово несколько дней назад, наконец нашлась. Около четырех утра ее приманили толстовкой хозяйки, о чем обрадованная владелица животного Екатерина рассказала 16 сентября в Instagram.

«Всё получилось! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь, всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй!» — поделилась девушка. В S7 сообщили, что уже «забронировали Еве отдельное кресло в самолете».

Напомним, 10 сентября Ева с хозяйкой отправлялась из Домодедово в Симферополь рейсом авиакомпании S7. Собака должна была ехать в багажном отделении, но в симферопольском аэропорту Екатерина её не получила — судя по записям с камер наблюдения, Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс. Компания пообещала девушке бесплатные билеты, чтобы она забрала питомицу, когда ее найдут.

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Комментарии (5)

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помогите, пожалуйста. очень прошу
nuga
Чудо,что собаку нашли и она не убежала далеко.
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