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В Домодедово три дня ловят собаку Еву. Хозяйка улетела в Симферополь, но питомца с багажом не получила

В Домодедово потерялась собака, которая не попала с хозяйкой на рейс.

В пятницу, 10 сентября, собачка Ева с хозяйкой Екатериной отправлялась из Домодедово в Симферополь. Они летели рейсом авиакомпании S7 — точнее, как выяснилось позже, в пункт назначения прибыла только владелица животного.

Как сообщает 13 сентября издание «Подъём», собака должна была ехать в багажном отделении, но в симферопольском аэропорту Екатерина её не получила. По словам женщины, в день пропажи Еву никто не искал: ни сотрудники Домодедово, ни представители S7.

При этом, как заявил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов, собаку круглосуточно ищет «оперативная группа» — кинологи, волонтеры и работники Домодедово. По его словам, на записи с камеры наблюдения видно, что Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс — видимо, она была неплотно закрыта.

Екатерина рассказывает, что в аэропорту собаку видели, но не смогли поймать, поэтому зовут приехать и помочь.

«А там с утра до ночи семья, и им сказали, что Домодедово врёт и никогда никого они не пустят на лётное поле», — делится хозяйка пропавшей.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о коте Кузе, который нашёлся в ярославском аэропорту через пять месяцев после пропажи и вернулся в Петербург.

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