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Бродяга Кузя вернулся в Петербург. Его ждет Оскар

Фото: Читатель Фонтанки Анастасия

Кот Кузя, который нашелся через пять месяцев после пропажи в Ярославском аэропорту, вернулся в Петербург. Его встретила «Фонтанка». О том, как Кузя встретил хозяев и сколь долгая его ждет реабилитация после долгого бродяжничества, смотрите в видеорепортаже.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Читатель Фонтанки Анастасия
© Фонтанка.Ру

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