FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Авиакомпания S7 пообещала бесплатные билеты хозяйке потерявшейся собаки Евы

Компания S7 пообещала хозяйке собаки, потерявшейся в Домодедово, бесплатные билеты. Как только хвостатая найдется, женщине предоставят возможность забрать питомца самостоятельно.

«Будем действовать по желанию хозяйки. Мы можем предоставить ей билеты, чтобы она приехала забрать питомца, либо отправить Еву в Крым сами, как она решит», — сообщили изданию «Подъем» 13 сентября в пресс-службе авиаперевозчика.

Хозяйка четырехлапой рассказала СМИ, что Домодедово и S7 пока не предлагали ей компенсаций из-за случившегося. Женщина планирует экстренно отправиться в Москву за свой счет, если собаку найдут.

«Фонтанка» писала, что в Домодедово три дня ловят собаку Еву. Владелица улетела в Симферополь, но не получила питомца с багажом. Хвостатая выбежала из переноски до погрузки на рейс.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний