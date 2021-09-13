Авиакомпания S7 пообещала бесплатные билеты хозяйке потерявшейся собаки Евы

Компания S7 пообещала хозяйке собаки, потерявшейся в Домодедово, бесплатные билеты. Как только хвостатая найдется, женщине предоставят возможность забрать питомца самостоятельно.



«Будем действовать по желанию хозяйки. Мы можем предоставить ей билеты, чтобы она приехала забрать питомца, либо отправить Еву в Крым сами, как она решит», — сообщили изданию «Подъем» 13 сентября в пресс-службе авиаперевозчика.



Хозяйка четырехлапой рассказала СМИ, что Домодедово и S7 пока не предлагали ей компенсаций из-за случившегося. Женщина планирует экстренно отправиться в Москву за свой счет, если собаку найдут.

