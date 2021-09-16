Песков рассказал, кто отправил президента России на самоизоляцию

«Главным образом это те, кто принимает участие в обеспечении работы жизнедеятельности главы государства, его безопасности. В этом принимают участие достаточно большое количество людей. Кто-то был инфицирован, и поскольку внутри группы общение, произошло инфицирование большой группы. Необходимое тестирование президента проводится, он работает в обычном режиме», — заявил Песков 16 сентября, передают журналисты кремлевского пула.

Он добавил, что вспышка заболевания в окружении Путина произошла в сентябре, и ни об одном тяжелом случае неизвестно. «Почти все, кто работает с президентом, привиты, это спасает их от тяжелого течения болезни», — подчеркнул Песков.



Ранее сам президент сообщил, что в его окружении заболели «несколько десятков человек».

