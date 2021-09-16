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Песков рассказал, кто отправил президента России на самоизоляцию

Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о нескольких десятках заболевших коронавирусом в окружении президента.

«Главным образом это те, кто принимает участие в обеспечении работы жизнедеятельности главы государства, его безопасности. В этом принимают участие достаточно большое количество людей. Кто-то был инфицирован, и поскольку внутри группы общение, произошло инфицирование большой группы. Необходимое тестирование президента проводится, он работает в обычном режиме», — заявил Песков 16 сентября, передают журналисты кремлевского пула.

Он добавил, что вспышка заболевания в окружении Путина произошла в сентябре, и ни об одном тяжелом случае неизвестно. «Почти все, кто работает с президентом, привиты, это спасает их от тяжелого течения болезни», — подчеркнул Песков.

Ранее сам президент сообщил, что в его окружении заболели «несколько десятков человек».

Владимир Путин ушёл на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров».

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Комментарии (9)

alex261691
Их расстреляют или на рудники отправят? Родственники будут считаться ЧСИР?
nuga
Все привиты и болеют.Лучшая антиреклама.А мы два года без прививок живы и здоровы.Иммунитет спасает от ранее перенесенной
tsodd
Вот и слушай их потом. Сами из каждого утюга кричат прививайтесь, и сами же кладут болт на вакцинацию
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