РИА «Воронеж»: Причиной нападения на полицию мог быть бытовой конфликт

По предварительным данным, это житель Каменского района Воронежской области, работающий частным охранником на предприятии. У него, предположительно, произошёл конфликт с соседями, он обратился в полицию, но там ему помочь не смогли. «В результате чего находящийся в состоянии аффекта мужчина напал на семью, с которой у него был конфликт, где ранил двоих взрослых и убил ребенка. После этого он поехал в соседний район, где попытался взорвать отдел полиции», — отмечается в сообщении РИА «Воронеж».

Личность мужчины, напавшего рано утром 16 сентября на отдел полиции в Лисках, установлена, сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источники.

Также издание подтверждает опубликованную ранее телеграм-каналами информацию о том, что в результате нападения в Каменском районе погибли женщина и два её ребёнка.



Напомним, неизвестный в военном обмундировании, бронежилете и каске напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области 16 сентября в 5:30. Ранив полицейского, он скрылся на автомобиле «Нива».

