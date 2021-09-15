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Жилые дома в Петербурге повально начнут отапливать аккурат к выборам. Школы и детсады уже обогреты

Стало известно, когда в жилых домах Петербурга включат отопление

Режим периодического протапливания в Петербурге запущен почти целиком. Тепло пациентам и детям, не замерзнут и избирательные комиссии.

Как сообщает пресс-служба Смольного 15 сентября, на данный момент тепло поступает в 98% детских садов, 96% школ и 98% медицинских учреждений. На остальных объектах ведутся наладочные работы. Накануне показатели составляли 83%, 81% и 66% соответственно.

Среди прочих соцучреждений к теплу подключены 70%; по большей части речь идет об объектах в федеральной собственности (вузы, общежития, объекты Минобороны и др.).

Полноценный отопительный сезон не объявлен официально, так как для этого не соблюден формальный признак: пять суток подряд со средней температурой ниже 8 градусов. Однако губернатор Александр Беглов поставил задачу к 17 сентября подключить к теплу 100% жилых домов. Всего в отопительном сезоне необходимо подключить 29 465 зданий, в том числе 23 808 многоквартирных домов и общежитий.

Режим периодического протапливания официально объявлен с 13 сентября. Он отличается от полноценного тем, что допускает ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении.

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Комментарии (6)

Иван 2пырьев
хоть какая-то польза от выборов
lamer
В Автово батареи теплые.
AP-SPb
"ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении"? Вы издеваетесь? Батареи не подают даже признаков жизни. В домах дубак, зуб на зуб не попадает.
Чтобы был хоть какой-то результат к выборам надо было недели за 2 минимум включать. Чтобы люди успели отогреться. А так все равно все придут промерзшие и злые. Но так вам и надо.
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