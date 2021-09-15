Жилые дома в Петербурге повально начнут отапливать аккурат к выборам. Школы и детсады уже обогреты

Как сообщает пресс-служба Смольного 15 сентября, на данный момент тепло поступает в 98% детских садов, 96% школ и 98% медицинских учреждений. На остальных объектах ведутся наладочные работы. Накануне показатели составляли 83%, 81% и 66% соответственно.



Среди прочих соцучреждений к теплу подключены 70%; по большей части речь идет об объектах в федеральной собственности (вузы, общежития, объекты Минобороны и др.).



Полноценный отопительный сезон не объявлен официально, так как для этого не соблюден формальный признак: пять суток подряд со средней температурой ниже 8 градусов. Однако губернатор Александр Беглов поставил задачу к 17 сентября подключить к теплу 100% жилых домов. Всего в отопительном сезоне необходимо подключить 29 465 зданий, в том числе 23 808 многоквартирных домов и общежитий.

