Суд арестовал мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

В Сергиевом Посаде суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужаниново. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.
«По данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2», обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 [годов рождения. — Прим. ред.], причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Следственные действия продолжаются. У обвиняемых взяты биологические образцы, назначены необходимые экспертизы. СК также проверит законность нахождения мигрантов на территории России.
«Фонтанка» писала, что 13 сентября пропавшую 67-летнюю жительницу поселка Бужаниново Московской области нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании задержали граждан «одного из соседних государств». После того как женщину нашли, сельчане вышли на стихийный народный сход к общежитию для мигрантов с требованием наказать виновных.
После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе».