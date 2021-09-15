Суд арестовал мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье

В Сергиевом Посаде суд арестовал двух мигрантов, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Бужаниново. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК РФ.

«По данным следствия, 13 сентября 2021 года в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2», обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По «горячим следам» следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 [годов рождения. — Прим. ред.], причастных к совершению преступления», — рассказали в пресс-службе ведомства.