ЦИК «десантирует» в Петербург спецгруппу для контроля за выборами

Центризбирком направит в Петербург «тройку» — группу специалистов, которые будут следить за ходом выборов и предотвращать возможные нарушения. Об этом на заседании 15 сентября рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.



«В ближайшее время туда (в Петербург. — Прим. ред.) будет направлена [группа] под руководством члена ЦИК Николая Владимировича Левичева, сотрудников аппарата и представителей правоохранительных органов», — отметила Памфилова. Левичев будет работать в петербургской комиссии.

