ЦИК «десантирует» в Петербург спецгруппу для контроля за выборами

Центризбирком направит в Петербург «тройку» — группу специалистов, которые будут следить за ходом выборов и предотвращать возможные нарушения. Об этом на заседании 15 сентября рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.
«В ближайшее время туда (в Петербург. — Прим. ред.) будет направлена [группа] под руководством члена ЦИК Николая Владимировича Левичева, сотрудников аппарата и представителей правоохранительных органов», — отметила Памфилова. Левичев будет работать в петербургской комиссии.
По словам Памфиловой, ЦИК пригласил федеральные прокуратуру и МВД, так как в комиссии не очень рассчитывают на местных правоохранителей.
Формат «троек» был создан несколько лет назад. Это группа, которая состоит из членов центральной комиссии и сотрудников правоохранительных органов, которые работают в конкретных проблемных местах на выборах.
Напомним, выборы в России пройдут 17–19 сентября. В Петербурге предстоит избирать как новый созыв Госдумы, так и депутатов Заксобрания города.