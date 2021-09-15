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ЦИК «десантирует» в Петербург спецгруппу для контроля за выборами

Следить за выборами в Петербурге будет «тройка» от Центризбиркома

Центризбирком направит в Петербург «тройку» — группу специалистов, которые будут следить за ходом выборов и предотвращать возможные нарушения. Об этом на заседании 15 сентября рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет ТАСС.

«В ближайшее время туда (в Петербург. — Прим. ред.) будет направлена [группа] под руководством члена ЦИК Николая Владимировича Левичева, сотрудников аппарата и представителей правоохранительных органов», — отметила Памфилова. Левичев будет работать в петербургской комиссии.

По словам Памфиловой, ЦИК пригласил федеральные прокуратуру и МВД, так как в комиссии не очень рассчитывают на местных правоохранителей.

Формат «троек» был создан несколько лет назад. Это группа, которая состоит из членов центральной комиссии и сотрудников правоохранительных органов, которые работают в конкретных проблемных местах на выборах.

Напомним, выборы в России пройдут 17–19 сентября. В Петербурге предстоит избирать как новый созыв Госдумы, так и депутатов Заксобрания города.

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Комментарии (2)

Mikkä Karhunen
а в бункер никого не дистанцируют,так сказать чтобы не скучно там одному было
AndrewBarsik
Особенно рассмешило "будут следить за ходом выборов и предотвращать возможные нарушения". С таким же успехом можно было послать слепого в зимний лес искать снайпера в маск.халате.
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