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Шведа приговорили к трём годам за шпионаж в пользу России. Он собирал секретную информацию местных автопроизводителей

Суд в Швеции вынес приговор сотруднику Volvo и Scania за шпионаж в пользу России

Шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трём годам лишения свободы за передачу «секретных данных».

«Окружной суд Гётеборга приговорил 47-летнего мужчину к трём годам лишения свободы за шпионаж», — об этом 15 сентября сообщает SVT.

Сторона обвинения настаивала, что работавший консультантом в Volvo и Scania швед передавал российской стороне информацию, которая представляла угрозу безопасности страны. Прокурор требовал для него до шести лет заключения.

Мужчину задержали в феврале этого года по подозрению в передаче России «промышленной информации».

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Комментарии (12)

SU LUX INN
какой Позор! шпионить на Тоталитарное государство!
SERGEY111
Наверно неплохой когда то СААБ хотят возродить .
Arkos
Люди поговаривали , что Шведы продали Вольво, Скания и Сааб китайцам аж ещё в 2010 году.
Думаю это китайцы поймали шведа -гастарбайтера-несуна.
Трудно шведам сейчас в швеции!
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