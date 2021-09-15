Шведа приговорили к трём годам за шпионаж в пользу России. Он собирал секретную информацию местных автопроизводителей

Шведский суд приговорил сотрудника Volvo и Scania к трём годам лишения свободы за передачу «секретных данных».



«Окружной суд Гётеборга приговорил 47-летнего мужчину к трём годам лишения свободы за шпионаж», — об этом 15 сентября сообщает SVT.



Сторона обвинения настаивала, что работавший консультантом в Volvo и Scania швед передавал российской стороне информацию, которая представляла угрозу безопасности страны. Прокурор требовал для него до шести лет заключения.



Мужчину задержали в феврале этого года по подозрению в передаче России «промышленной информации».

