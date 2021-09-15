СК Петербурга проверяет несколько медучреждений после смерти младенца с иглой в легком

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября.



По данным следствия, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города.



«При оказании ему медицинской помощи в один из периодов в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. В результате чего ребенок скончался днем 12 сентября 2021 года», — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.



В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» из каждого медицинского учреждения изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

