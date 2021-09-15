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СК Петербурга проверяет несколько медучреждений после смерти младенца с иглой в легком

Следователи изымают документы из нескольких медучреждений, в которых успел побывать за 1,5 месяца жизни малыш, скончавшийся в квартире на Белградской.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября.

По данным следствия, после рождения мальчик находился на лечении в нескольких медицинских учреждениях города.

«При оказании ему медицинской помощи в один из периодов в теле ребенка остался инородный предмет (часть иглы) в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. В результате чего ребенок скончался днем 12 сентября 2021 года», — сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» из каждого медицинского учреждения изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры ребенку. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

Прокуратура Петербурга поставила на контроль расследование уголовного дела.

Свою проверку также проводит Росздравнадзор.

Как писала «Фонтанка», 12 сентября родители ребенка вызвали скорую в квартиру на Белградской улице. Медики не смогли реанимировать 1,5-месячного малыша. Тело ребенка направили в морг, где, как подтверждает СК, у него в легком нашли иглу, а причиной смерти признали острую кровопотерю.

В правоохранительных органах выяснили, что за два дня до смерти ребенка выписали из стационара, куда он попал с гнойным воспалением в области живота.

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Комментарии (9)

Хорошъ
Что найдут комиссары? Какие формальные признаки некомпетентности?
265035148
Какую мученическую смерть принял малыш😪
И мою очень хорошую знакомую медики не смогли спасти после разорвавшегося аппендикса. При современных мед.аппаратах, работают хуже, чем до них. Раньше врачу достаточно было пульс сосчитать и язык показать.
Antuan Rokanten
Вот такие неучи и убийцы сейчас в России получают медицинские дипломы. Страшно.
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