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Росздравнадзор проведёт проверку после смерти младенца с иголкой в легком на юге Петербурга

В результате попадания в поле зрения СМИ трагедии многодетной семьи, где после выписки из больницы скончался младенец, проверкой обстоятельств его гибели заинтересовался Росздравнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства 15 сентября.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», — говорится в сообщении.

Как писала «Фонтанка», 12 сентября многодетная семья, проживающая на Белградской, вызвала скорую к полуторамесячному мальчику. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

Как выяснили сотрудники СК и полиции, 10 сентября малыша выписали из ДГБ № 5, куда его госпитализировали из-за абсцесса в области живота.

Тело мальчика увезли в морг, где, по предварительной информации, в легком нашли иголку, предположительно, от шприца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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