Росздравнадзор проведёт проверку после смерти младенца с иголкой в легком на юге Петербурга

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», — говорится в сообщении.



Как писала «Фонтанка», 12 сентября многодетная семья, проживающая на Белградской, вызвала скорую к полуторамесячному мальчику. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

