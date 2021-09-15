Росздравнадзор проведёт проверку после смерти младенца с иголкой в легком на юге Петербурга

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведёт проверку по факту смерти новорожденного, у которого, по сообщениям СМИ, обнаружили иголку в легких», — говорится в сообщении.
Как писала «Фонтанка», 12 сентября многодетная семья, проживающая на Белградской, вызвала скорую к полуторамесячному мальчику. Несмотря на усилия медиков, ребенок умер.
Как выяснили сотрудники СК и полиции, 10 сентября малыша выписали из ДГБ
Тело мальчика увезли в морг, где, по предварительной информации, в легком нашли иголку, предположительно, от шприца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».