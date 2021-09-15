СК начал проверку по статье «Вымогательство» по делу женщины, поставившей гроб с покойницей у администрации Балашихи

Следователи начали проверку по статье «Вымогательство» из-за гроба с покойницей у администрации Балашихи. Его туда поставила женщина, у которой, по её словам, за захоронение родственницы вымогали 120 тысяч рублей. О начавшейся проверке СК 15 сентября сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что в первую очередь правоохранителей интересует смотритель кладбища, который не давал женщине разрешение на захоронение и якобы требовал за это деньги. Сам мужчина все обвинения отрицает — он, в свою очередь, написал заявление о клевете.
«Фонтанка» писала, что 11 сентября жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить близкую родственницу рядом с отцом, но её поставили перед выбором — либо 120 тысяч рублей, либо отказ в проведении ритуала. После отчаянного «перформанса» у дверей администрации женщина всё же получила разрешение.
Позднее стало известно, что Наталью вызвали в Следственный комитет.