СК начал проверку по статье «Вымогательство» по делу женщины, поставившей гроб с покойницей у администрации Балашихи

Следователи начали проверку по статье «Вымогательство» из-за гроба с покойницей у администрации Балашихи. Его туда поставила женщина, у которой, по её словам, за захоронение родственницы вымогали 120 тысяч рублей. О начавшейся проверке СК 15 сентября сообщает Telegram-канал Baza.



В сообщении уточняется, что в первую очередь правоохранителей интересует смотритель кладбища, который не давал женщине разрешение на захоронение и якобы требовал за это деньги. Сам мужчина все обвинения отрицает — он, в свою очередь, написал заявление о клевете.

