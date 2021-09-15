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СК начал проверку по статье «Вымогательство» по делу женщины, поставившей гроб с покойницей у администрации Балашихи

Следователи начали проверку по статье «Вымогательство» из-за гроба с покойницей у администрации Балашихи. Его туда поставила женщина, у которой, по её словам, за захоронение родственницы вымогали 120 тысяч рублей. О начавшейся проверке СК 15 сентября сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении уточняется, что в первую очередь правоохранителей интересует смотритель кладбища, который не давал женщине разрешение на захоронение и якобы требовал за это деньги. Сам мужчина все обвинения отрицает — он, в свою очередь, написал заявление о клевете.

«Фонтанка» писала, что 11 сентября жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи после отказа в разрешении на захоронение. До этого она приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить близкую родственницу рядом с отцом, но её поставили перед выбором — либо 120 тысяч рублей, либо отказ в проведении ритуала. После отчаянного «перформанса» у дверей администрации женщина всё же получила разрешение.

Позднее стало известно, что Наталью вызвали в Следственный комитет.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Никого не посадят, а вот на кладбища, как вижу, возвращаются все порядки 90-х, если не ещё хуже.
Never_Mind
Написал заявление о клевете? Во наглость! Т.е., по его логике, женщина устроила этот перфоманс с покойницей только для того, чтобы навредить этом упырёнку?
Иван 2пырьев
Ну, думаю, ее и посадят
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