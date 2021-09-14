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В Бужаниново снова собрался народ. Местные яростно требуют выселить мигрантов из поселка

Жители Бужаниново требуют выселить мигрантов из поселка

В поселке Бужаниново в Подмосковье идет новый народный сход. Жители требуют полностью выселить оттуда мигрантов.

Как сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» 14 сентября, местные жители встретились с главой Сергиево-Посадского городского округа — Михаилом Токаревым. Общение с представителем власти происходит на повышенных тонах.

По данным Telegram-канала, сам Токарев объяснил сельчанам, что убийц из Таджикистана задержали, а общежитие с запятнанной репутацией убрали. Тем не менее люди все еще недовольны: они требуют выселить всех, кто проживает в «резиновых» квартирах. Кроме того, местные просят дать рабочие места им, а не мигрантам, так как многие ездят в Москву на заработки.

«Фонтанка» писала, что 13 сентября пропавшую 67-летнюю жительницу поселка Бужаниново Московской области нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании задержали граждан «одного из соседних государств». После того как женщину нашли, сельчане вышли на стихийный народный сход к бывшему зданию администрации с требованием наказать мигрантов.

После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе».

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Комментарии (9)

SNOW
Во всех своих бедах местные жители обвиняют мигрантов, а власть их в этом горячо поддерживает. Интересно почему?
Nationalverrater_2
подмосковье 90 % мотается в столицу работать. 5 часов в день только на дорогу туда обратно ещё нормально. Даже из Луховиц, из Прудов. Электрички утром как селёдки в бочке. И то быстрее чем тачкой. За 40 - 50 тыр на руки и местные бы на стройке вкалывали. токо фик их берут.
260965961
Зимой при Беглове набираемые им дворники-мигранты Лиговский пр. вообще не убирают от снега и льда. Они либо просто ходят по нему с лопатами, либо стоят на нём с лопатами, либо греются в магазинах или отделениях банков, оставив свои лопаты снаружи, либо ездят своими лопатами туда-сюда по небольшому участку тротуара у припаркованных автомобилей.
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