В Бужаниново снова собрался народ. Местные яростно требуют выселить мигрантов из поселка

По данным Telegram-канала, сам Токарев объяснил сельчанам, что убийц из Таджикистана задержали, а общежитие с запятнанной репутацией убрали. Тем не менее люди все еще недовольны: они требуют выселить всех, кто проживает в «резиновых» квартирах. Кроме того, местные просят дать рабочие места им, а не мигрантам, так как многие ездят в Москву на заработки.

Как сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости» 14 сентября, местные жители встретились с главой Сергиево-Посадского городского округа — Михаилом Токаревым. Общение с представителем власти происходит на повышенных тонах.

«Фонтанка» писала, что 13 сентября пропавшую 67-летнюю жительницу поселка Бужаниново Московской области нашли мертвой. По подозрению в ее убийстве и изнасиловании задержали граждан «одного из соседних государств». После того как женщину нашли, сельчане вышли на стихийный народный сход к бывшему зданию администрации с требованием наказать мигрантов.



После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе».

