Фонд капремонта: В дом на Авиаконструкторов, где заливает парадную из-за ремонта крыши, прислали новых рабочих

В корпусе 2 дома 3 по проспекту Авиаконструкторов, где парадную заливает из-за ремонта кровли, увеличили количество рабочих — с трех до девяти. Об этом «Фонтанке» сообщили 14 сентября в пресс-службе Фонда капитального ремонта.



«Сотрудники Фонда находятся по адресу проведения работ. Ведется постоянный контроль за проведением укрытия кровли с целью недопущения протечек», — уточнили в пресс-службе.



Также в Фонде отметили, что, согласно договору, ущерб обязуется компенсировать подрядная организация. ФКР не будет принимать и оплачивать работы по капитальному ремонту, пока имущественные споры с собственниками не разрешатся.

