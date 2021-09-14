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Фонд капремонта: В дом на Авиаконструкторов, где заливает парадную из-за ремонта крыши, прислали новых рабочих

В корпусе 2 дома 3 по проспекту Авиаконструкторов, где парадную заливает из-за ремонта кровли, увеличили количество рабочих — с трех до девяти. Об этом «Фонтанке» сообщили 14 сентября в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

«Сотрудники Фонда находятся по адресу проведения работ. Ведется постоянный контроль за проведением укрытия кровли с целью недопущения протечек», — уточнили в пресс-службе.

Также в Фонде отметили, что, согласно договору, ущерб обязуется компенсировать подрядная организация. ФКР не будет принимать и оплачивать работы по капитальному ремонту, пока имущественные споры с собственниками не разрешатся.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что жители корпуса 2 дома 3 по проспекту Авиаконструкторов переживают «локальный апокалипсис». В здании ремонтируют кровлю, и с 3 сентября во время дождей парадную заливает — в том числе электрощиты, и иногда весь дом обесточивает. Ремонтом занимается компания «Альянс», заключившая договор с ФКР.

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Комментарии (1)

Brevnault
Нет у нас такой "улицы" Авиаконструкторов. Есть проспект Авиаконструкторов. Проспект, невежды, проспект!
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