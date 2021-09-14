Работы на строящемся путепроводе до конца сентября ограничат движение на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Дорогу вдвое сузят как в сторону Петербурга, так и в направлении Москвы.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 30 сентября на 671-м километре автодороги, вблизи деревни Ям-Ижора, будет перекрыто по полосе в каждом направлении в связи с окраской пролетного строения строящегося путепровода. Для проезда в каждую сторону останется по одной полосе. Подрядчик ООО «ЕТС» планирует начать работы в ближайшие дни.