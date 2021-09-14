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Трассу М-10 «Россия» сузят в обе стороны, чтобы покрасить путепровод у Ям-Ижоры

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Работы на строящемся путепроводе до конца сентября ограничат движение на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Дорогу вдвое сузят как в сторону Петербурга, так и в направлении Москвы.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», до 30 сентября на 671-м километре автодороги, вблизи деревни Ям-Ижора, будет перекрыто по полосе в каждом направлении в связи с окраской пролетного строения строящегося путепровода. Для проезда в каждую сторону останется по одной полосе. Подрядчик ООО «ЕТС» планирует начать работы в ближайшие дни.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Строительство путепровода ведется в рамках реконструкции участка М-10. Кроме развязки с путепроводом, проект также предполагает строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью трассы, реконструкцию моста через Ижору и перекрестка с Павловской и Пушкинской улицами. Неделей ранее в Ям-Ижоре смонтировали пролет надземного пешеходного перехода через М-10, от столкновения с грузовиками его будут защищать специальные рамы.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

266237145
два-два-н.оль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
266237145
Добрый день. Меня 3овут Татьяна. Я очень прошу вашей помощи. Некоторое время назад я переболела ковидом, и никак не могу восстановиться до конца. Пошли осложнения - проблема с дыхательной системой и с суставами- сейчас хромаю на обе ноги. Мне 35 лет. На данный момент я осталась без работы, сбережения закончились, из-за осложнений никак не могу пока выйти на работу. И на лечение деньги уже закончились. Живу одна в небольшом городке, помощи просить не у кого. Буду благодарна за любую сумму. 3аранее большое спасибо всем неравнодушным людя.м.

Номер карты
hal9000
16 дней красить 1 пролет??..чето быстро..зачем они так спешат...наверно кисточками для рисования красят..самыми маленькими..а моЭт там что то в стиле Микеланджело будет??!!
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