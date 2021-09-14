«Зенит» всех переиграл: клубу разрешили заявить на матч с «Челси» Барриоса, который не успел пройти карантин перед приездом в Лондон

«Благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб привез Вильмара Барриоса в Лондон. Он готовится к матчу с «Челси». Все понимали, что это беспрецедентная ситуация, но благодаря усилиям УЕФА и РФС клуб сумел привезти Барриоса в Лондон — футболист только что прилетел и уже прошел границу, он будет готовиться к игре вместе с командой», — заявили в «Зените».



Напомним, что трое футболистов петербургской команды, Вильмар Барриос, Малком и Клаудинью, оказались в непростой ситуации из-за жестких антикоронавирусных правил в Великобритании. Игроки уехали в национальные команды в Южную Америку, которая находится в красной зоне, то есть там, где ситуация с эпидемией COVID-19 расценивается британскими властями как очень тяжелая. Все прибывающие с этой территории должны отбыть двухнедельный карантин.

