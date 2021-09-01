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«Зенит» заставил Малкома и Клаудиньо досрочно покинуть сборную Бразилии. Местная федерация направила в ФИФА жалобу

Полузащитникам Малкому и Клаудиньо пришлось досрочно покинуть расположение сборной Бразилии. Как сообщили 1 сентября в пресс-службе местной федерации футбола (CBF), возвращения игроков потребовал петербургский «Зенит».

«Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», принуждавшего их вернуться в Россию в среду. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите», — заявили в CBF.

Бразильская федерация также подчеркнула, что не согласна с действиями «Зенита» и направила официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам.

«Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в CBF.

Сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.

Сам «Зенит» пока никак не отреагировал на претензии бразильской федерации футбола.

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Комментарии (7)

Свободу Лёхе!
Газпром уже легко рулит ФИФА? ) Вот и увидим..)
Савва Морозов
Да, хоть в Спортлото - пусть орбайтен, за такие бабки.
Афанасий Иванович
Ничего не будет Зениту. УЕФА сами виноваты что произошла такая ситуация. Ставить матч с Челси на выезде в Лондоне и не допускать на него игроком с Латинской Америки, так они будут в красной зоне и не смогут играть из-за обязательного карантина для них
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