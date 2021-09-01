«Зенит» заставил Малкома и Клаудиньо досрочно покинуть сборную Бразилии. Местная федерация направила в ФИФА жалобу

«Игроки постоянно получали сообщения от «Зенита», принуждавшего их вернуться в Россию в среду. Мы объяснили игрокам, что никакие санкции, которыми угрожает «Зенит», им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите», — заявили в CBF.

Полузащитникам Малкому и Клаудиньо пришлось досрочно покинуть расположение сборной Бразилии. Как сообщили 1 сентября в пресс-службе местной федерации футбола (CBF), возвращения игроков потребовал петербургский «Зенит».

Бразильская федерация также подчеркнула, что не согласна с действиями «Зенита» и направила официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам.

«Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами», — заявили в CBF.

Сборная Бразилии в рамках отбора на ЧМ-2022 в сентябре сыграет с Чили, Аргентиной и Перу.

Сам «Зенит» пока никак не отреагировал на претензии бразильской федерации футбола.