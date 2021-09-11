Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо принять участие в ближайших матчах в Российской премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Об этом 11 сентября сообщается в соцсетях клуба.
«11 сентября в футбольный клуб «Зенит» было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки «сине-бело-голубых» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх «Зенита» после окончания паузы на матчи национальных сборных», — говорится в сообщении.
Малком и Клаудиньо смогут принять участие в ближайших матчах сине-бело-голубых.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 11, 2021
11 сентября в клуб было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении.
Напомним, ФИФА отстранила футболистов «Зенита» из-за того, что петербургский клуб в срочном порядке вернул своих игроков из национальной сборной Бразилии, не дав им сыграть в матчах квалификации ЧМ-2022.
Встреча седьмого тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу в Петербурге и начнется в 16:30. Затем «сине-бело-голубые» будут играть 14 сентября с «Челси» в стартовой встрече на групповом этапе Лиги чемпионов.