Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо принять участие в ближайших матчах в Российской премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Об этом 11 сентября сообщается в соцсетях клуба.



«11 сентября в футбольный клуб «Зенит» было направлено официальное письмо ФИФА, в котором сообщается об этом решении. Из письма следует, что игроки «сине-бело-голубых» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в играх «Зенита» после окончания паузы на матчи национальных сборных», — говорится в сообщении.