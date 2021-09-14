Голикова: Выплату не получили 3,5 миллиона пенсионеров

«Оставшиеся 3,5 миллиона пенсионеров получат выплату до 16 сентября», — заявила 14 сентября Татьяна Голикова на совещании президента с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По её словам, 39,3 миллиона пенсионеров уже получили деньги. «Особая категория, которая требует дополнительной поддержки, — это пенсионеры», — резюмировала вице-премьер.



Также она отметила, что единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей получили 20,6 миллиона граждан.



Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа. Минтруд пообещал, что пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты в первую неделю сентября.

