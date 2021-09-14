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Голикова: Выплату не получили 3,5 миллиона пенсионеров

Вице-премьер РФ рассказала, когда оставшиеся пенсионеры получат обещанную президентом выплату.

«Оставшиеся 3,5 миллиона пенсионеров получат выплату до 16 сентября», — заявила 14 сентября Татьяна Голикова на совещании президента с правительством, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По её словам, 39,3 миллиона пенсионеров уже получили деньги. «Особая категория, которая требует дополнительной поддержки, — это пенсионеры», — резюмировала вице-премьер.

Также она отметила, что единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей получили 20,6 миллиона граждан.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа. Минтруд пообещал, что пользующиеся банковскими картами пенсионеры получат выплаты в первую неделю сентября.

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Комментарии (1)

266081655
Взятку не получили 3,5 миллиона пенсионеров....
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