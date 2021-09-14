FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

Паралимпийцы и Асад не виноваты в самоизоляции Путина

Президент Сирии Башар Асад, с которым Путин встречался накануне, не является тем лицом, после общения с которым президент решил уйти на самоизоляцию. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков уточнил, что и паралимпийцы, которым президент вручал награды 13 сентября, причиной для самоизоляции стать не могли.

«Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы «Озеро Круглое» сразу после прибытия из Токио. В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител к COVID-19», — подчеркнул Рожков (цитата по «Интерфаксу»).

Рожков добавил, что ни одного положительного результата тесты не дали.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Владимир Путин уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Песков подчеркнул, что президент сделал тест на коронавирус, и он «абсолютно здоров». Глава Центра им. Гамалеи уточнил, что недели карантина для президента будет достаточно.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

262370901
Значит точно кто-то из них ;)
266081655
Неужели Дина и Арина? Слабость у нас к молодым гимнасткам.....
Mikkä Karhunen
неужели виноват сам Гинцбург?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний