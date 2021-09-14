Паралимпийцы и Асад не виноваты в самоизоляции Путина

Президент Сирии Башар Асад, с которым Путин встречался накануне, не является тем лицом, после общения с которым президент решил уйти на самоизоляцию. Об этом 14 сентября заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков уточнил, что и паралимпийцы, которым президент вручал награды 13 сентября, причиной для самоизоляции стать не могли.



«Все российские паралимпийцы, находившиеся на встрече с главой государства, прошли обязательный семидневный карантин в условиях федеральной спортивной базы «Озеро Круглое» сразу после прибытия из Токио. В течение карантина каждый участник встречи был трижды протестирован на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР, а также дважды сдал кровь на наличие антител к COVID-19», — подчеркнул Рожков (цитата по «Интерфаксу»).

