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Горизбирком Петербурга сменил главу ТИК, куда массово «мигрировали» члены комиссии

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 14 сентября назначила новым главой территориального избиркома № 47 36-летнюю Анастасию Матросову, которая работает в МО «Академическое». Трансляция заседания велась в паблике Горизбиркома «ВКонтакте».

Горизбирком сначала проголосовал за включение Матросовой в состав теркомиссии, а затем назначил её главой ТИК № 47 (Красносельский район). Кроме неё, на место руководителя претендовали ещё три человека.

Предложение включить в состав ТИК представителя «Наблюдателей Петербурга» Дмитрия Ивлева, которое внесла член Горизбиркома Екатерина Фесик, отвергли. Её поддержал коллега — Дмитрий Краснянский, упрекнувший членов комиссии в том, что они в который раз назначают в ТИКи «не совсем подходящих людей», и Матросову члены Горизбиркома «в глаза не видели».

Ранее 47-й ТИК «прославился» как место массовой смены членов глав участковых комиссий, которые пришли из соседнего ТИК № 48 (Московский район) накануне выборов. В результате ЦИК потребовал от городской комиссии уволить главу ТИК № 47 Елену Тюленеву, что и было сделано, но не без дискуссий.

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Комментарии (3)

265096567
поматросит и вбросит
JTprof
Поставили человека Дроздова и Пыжика
Вадим Линин
Шило поменяли на мыло. Со стороны никого не пустят туда.
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