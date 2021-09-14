Горизбирком Петербурга сменил главу ТИК, куда массово «мигрировали» члены комиссии

Горизбирком сначала проголосовал за включение Матросовой в состав теркомиссии, а затем назначил её главой ТИК № 47 (Красносельский район). Кроме неё, на место руководителя претендовали ещё три человека.



Предложение включить в состав ТИК представителя «Наблюдателей Петербурга» Дмитрия Ивлева, которое внесла член Горизбиркома Екатерина Фесик, отвергли. Её поддержал коллега — Дмитрий Краснянский, упрекнувший членов комиссии в том, что они в который раз назначают в ТИКи «не совсем подходящих людей», и Матросову члены Горизбиркома «в глаза не видели».

