Сегодня, в последний день, когда можно публиковать результаты опросов, «Фонтанка» спрашивает своих читателей — пойдете ли вы на выборы?
«Фонтанка» объясняет, где можно узнать про свой избирательный участок и ознакомиться со списком кандидатов.
Пойдете ли вы на выборы?
В Петербурге, как и по всей России, 17 сентября стартуют выборы, которые продлятся три дня. Кроме нового созыва Госдумы, гражданам предстоит выбрать региональных депутатов.
«Фонтанка» объясняет, где можно узнать про свой избирательный участок и ознакомиться со списком кандидатов.
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