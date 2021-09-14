FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Пойдете ли вы на выборы?

В Петербурге, как и по всей России, 17 сентября стартуют выборы, которые продлятся три дня. Кроме нового созыва Госдумы, гражданам предстоит выбрать региональных депутатов.

Сегодня, в последний день, когда можно публиковать результаты опросов, «Фонтанка» спрашивает своих читателей — пойдете ли вы на выборы?

«Фонтанка» объясняет, где можно узнать про свой избирательный участок и ознакомиться со списком кандидатов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Прям сон и аппетит пропали - жду не дождусь выборов депутатов 3.14159
olla
а где опрос по партиям?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний