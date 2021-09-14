Обвиняемый в убийстве Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из ИВС в Истре.
Как сообщает 14 сентября СК РФ, на допросе Мавриди подробно рассказал о подготовке к побегу и о его совершении. После, по его словам, он прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке задержанного нашли 70 тысяч рублей, 3 тысячи долларов и 1350 евро.
После «комплекса неотложных следственных действий» Мавриди препроводили в изолятор временного содержания.
Мавриди обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова («мясного короля») из арбалета и в лишении свободы столичного адвоката. 6 августа он бежал из ИВС вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража. Троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Последнего — самого Мавриди — поймали 13 сентября благодаря системе видеонаблюдения и распознавания лиц.
По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых в общую камеру, где они составили план побега. Сотрудника ИВС обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, он признал вину, ему грозит до 10 лет тюрьмы.