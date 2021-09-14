FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Убийца «мясного короля» рассказал, где скрывался после побега из ИВС с рюкзаком денег

Кадр из видео СК РФ
Кадр из видео СК РФ
ПоделитьсяПоделиться

Обвиняемый в убийстве Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из ИВС в Истре.

Как сообщает 14 сентября СК РФ, на допросе Мавриди подробно рассказал о подготовке к побегу и о его совершении. После, по его словам, он прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке задержанного нашли 70 тысяч рублей, 3 тысячи долларов и 1350 евро.

После «комплекса неотложных следственных действий» Мавриди препроводили в изолятор временного содержания.

Мавриди обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова («мясного короля») из арбалета и в лишении свободы столичного адвоката. 6 августа он бежал из ИВС вместе с четырьмя сообщниками, которым вменялась кража. Троих беглецов удалось задержать, четвертый сдался сам. Последнего — самого Мавриди — поймали 13 сентября благодаря системе видеонаблюдения и распознавания лиц.

По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых в общую камеру, где они составили план побега. Сотрудника ИВС обвиняют в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, он признал вину, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Кадр из видео СК РФ
Кадр из видео СК РФ

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Скрывался, значить, с рюкзаком денег, а взяли, ессно, с деньгами в рюкзаке.
AlBerkut
Нормальное такое 'выходное пособие' в СИЗО... Его каждому выдают, или только 'эффектно расписавшимся на заборе'? 🤔
265055770
Где он в изоляторе временного содержания рюкзак денег раздобыл?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний