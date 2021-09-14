Обвиняемый в убийстве Александр Мавриди дал признательные показания по делу о побеге из ИВС в Истре.



Как сообщает 14 сентября СК РФ, на допросе Мавриди подробно рассказал о подготовке к побегу и о его совершении. После, по его словам, он прятался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. В рюкзаке задержанного нашли 70 тысяч рублей, 3 тысячи долларов и 1350 евро.