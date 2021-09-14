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В Ленобласти начался отопительный сезон

Отопительный сезон в Ленобласти официально стартовал 14 сентября

В Ленобласти, вслед за Петербургом, официально стартовал отопительный сезон 2021–2022 гг. В течение трёх ближайших дней периодическое протапливание начнётся в соцучреждениях и жилом фонде. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Напомним, в Петербурге периодическое протапливание началось с понедельника, 13 сентября. Тепло начали подавать в социальные объекты: школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

Подключение многоквартирных домов, как уже писала «Фонтанка», начнётся по решению управляющих компаний. О сроках подачи тепла жителей должны проинформировать жилищные организации.

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