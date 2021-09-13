Смольный докапитализирует Фонд развития промышленности на 500 млн рублей

Правительство Петербурга добавит в Фонд развития промышленности 500 млн рублей уже в 2021 году, следует из опубликованного 13 сентября проекта корректировки бюджета Северной столицы.
В последний раз докапитализация проходила в 2020 году, сейчас в Фонде 2,65 млрд рублей, рассказал «Фонтанке» его руководитель Евгений Шапиро.
Ранее докапитализировать Фонд просил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета на 2022 год. Всего в следующем году город планирует оказать поддержку 10 предприятиям, пояснил он.
Еще 200 млн рублей КППИТ получит на субсидии производителям муки и хлебопекам. Сообщалось, что средства будут перечислены из федерального бюджета.
Также при корректировке бюджета на 2021 год КППИТ получит дополнительные 37 млн рублей в помощь начинающим предпринимателям.