Смольный докапитализирует Фонд развития промышленности на 500 млн рублей

Правительство Петербурга добавит в Фонд развития промышленности 500 млн рублей уже в 2021 году, следует из опубликованного 13 сентября проекта корректировки бюджета Северной столицы.



В последний раз докапитализация проходила в 2020 году, сейчас в Фонде 2,65 млрд рублей, рассказал «Фонтанке» его руководитель Евгений Шапиро.



Ранее докапитализировать Фонд просил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета на 2022 год. Всего в следующем году город планирует оказать поддержку 10 предприятиям, пояснил он.

