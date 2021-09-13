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Смольный докапитализирует Фонд развития промышленности на 500 млн рублей

Правительство Петербурга добавит в Фонд развития промышленности 500 млн рублей уже в 2021 году, следует из опубликованного 13 сентября проекта корректировки бюджета Северной столицы.

В последний раз докапитализация проходила в 2020 году, сейчас в Фонде 2,65 млрд рублей, рассказал «Фонтанке» его руководитель Евгений Шапиро.

Ранее докапитализировать Фонд просил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик в ходе «нулевых» чтений по проекту бюджета на 2022 год. Всего в следующем году город планирует оказать поддержку 10 предприятиям, пояснил он.

Еще 200 млн рублей КППИТ получит на субсидии производителям муки и хлебопекам. Сообщалось, что средства будут перечислены из федерального бюджета.

Также при корректировке бюджета на 2021 год КППИТ получит дополнительные 37 млн рублей в помощь начинающим предпринимателям.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Развития чего, простите? Как там, кстати, поживает мой любимый "оптоган"? Что? Даже сайт кончился? А так хорошо всё начиналось... Инвестиции, инновации.. :)))
Петр Петров
Что за фонд? кого поддерживают?
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