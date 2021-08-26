«Вернуться на уровень помыва 2019 года». Комитет по промышленности просит дополнительные 1,2 млрд рублей на заводы, бани и кладбища

Самая крупная статья расходов — 500 млн рублей — на докапитализацию Фонда развития промышленности. Всего в 2022 году город планирует оказать поддержку 10 предприятиям. Еще 220 млн рублей запрашивается на субсидии промышленным предприятиям, в том числе на лизинговые платежи тем, кто модернизирует оборудование.



50 млн рублей КППИТ просит на поддержку городского бизнес-акселератора.

18 млн рублей дополнительного финансирования требуется на субсидии городским баням. «Чтобы вернуться на уровень помыва 2019 года», — пояснил Кирилл Соловейчик. Также ведомство просит добавить денег на кладбища. Ранее комитет попросил прирезать к ним дополнительные участки, чтобы хоронить безродников и малоимущих за городской счет. Новой земли предположительно хватит на 10 лет.