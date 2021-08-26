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«Вернуться на уровень помыва 2019 года». Комитет по промышленности просит дополнительные 1,2 млрд рублей на заводы, бани и кладбища

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле просит увеличить на треть свое финансирование на 2022 год. О дополнительной потребности в 1,26 млрд рублей заявил глава ведомства Кирилл Соловейчик 26 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета. Сейчас в бюджете на 2022 год заложено 3,29 млрд рублей.

Самая крупная статья расходов — 500 млн рублей — на докапитализацию Фонда развития промышленности. Всего в 2022 году город планирует оказать поддержку 10 предприятиям. Еще 220 млн рублей запрашивается на субсидии промышленным предприятиям, в том числе на лизинговые платежи тем, кто модернизирует оборудование.

50 млн рублей КППИТ просит на поддержку городского бизнес-акселератора.

18 млн рублей дополнительного финансирования требуется на субсидии городским баням. «Чтобы вернуться на уровень помыва 2019 года», — пояснил Кирилл Соловейчик. Также ведомство просит добавить денег на кладбища. Ранее комитет попросил прирезать к ним дополнительные участки, чтобы хоронить безродников и малоимущих за городской счет. Новой земли предположительно хватит на 10 лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260659631
как прошла новость что бюджет города будет на 17% больше так и поперло
lamer
Не готов говорить за весь город, но городские бани на Зайцева и Турбинная/Оборонная уже давно не осуществляют помывку населения.
Danik
В квитанциях такие цифры на воду на общедомовые нужды, что можно мыть каждый день пару раз!
Не моют даже раз в месяц!
И куда уходят наши деньги?
В какие офшоры? И на какие счета?
Кто бы разобрался с ЖЭКами?
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