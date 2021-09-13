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Успели. Шуваловскую развязку ЗСД откроют за три дня до выборов

Рабочее движение по Шуваловской развязке ЗСД откроют 14 сентября

Рабочее движение по транспортной развязке, которая соединяет ЗСД с Шуваловским проспектом, запустят утром 14 сентября. Это явствует из пресс-релиза, который Смольный избирательно разослал некоторыми СМИ.

«Фонтанка» предполагала, что не до конца готовую развязку постараются запустить до голосования 17 — 19 сентября. Вице-губернатор Максим Соколов также говорил о сентябре 2021 года.

Напомним, развязка должна разгрузить ул. Савушкина и ул. Планерную, она обеспечит доступность жилых массивов Каменки и Юнтолово, а в перспективе, после выполнения пробивки Шуваловского пр. до Приморского ш., создаст транспортную связь на участке Приморское шоссе — ЗСД — улица Парашютная, обеспечив дополнительный выезд с Приморского шоссе в северную часть города. Кроме того, она разгрузит развязку ЗСД с Богатырским.

Появление нового объекта расширяет тарифное меню ЗСД. О том, сколько будет стоить проезд по маршрутам, в которые включена развязка, а также по каким направлениям на нее можно будет заехать и съехать, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Wert
Бесплатный съезд открыли бы давно. Да, жаба плющила.
kоt-obormot
А когда съезд придумают на Приморский проспект в сторону выезда из города? А то чет зело неудобно крутиться на разворот, а разворот аж под Ушаковской развязкой.
domepic
Молодцы, у нас в строительстве только такие ускорители и работают. Но самое большое ускорение в строительстве дорог было перед чемпионатом.
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