Успели. Шуваловскую развязку ЗСД откроют за три дня до выборов

«Фонтанка» предполагала, что не до конца готовую развязку постараются запустить до голосования 17 — 19 сентября. Вице-губернатор Максим Соколов также говорил о сентябре 2021 года.



Напомним, развязка должна разгрузить ул. Савушкина и ул. Планерную, она обеспечит доступность жилых массивов Каменки и Юнтолово, а в перспективе, после выполнения пробивки Шуваловского пр. до Приморского ш., создаст транспортную связь на участке Приморское шоссе — ЗСД — улица Парашютная, обеспечив дополнительный выезд с Приморского шоссе в северную часть города. Кроме того, она разгрузит развязку ЗСД с Богатырским.

