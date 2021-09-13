Глава «Лиговки-Ямской» обвинил коллег в саботаже. Недовольство вызвала новость о тратах муниципалитета на самосодержание

В Петербурге глава муниципального образования «Лиговка-Ямская», единоросс Вадим Войтановский обвинил в саботаже и пиаре своих коллег-депутатов, которые рассказали, что львиная доля бюджета МО уходит на самосодержание.

В комментарии «Фонтанке» 13 сентября Войтановский заявил, что четверо депутатов муниципалитета, Сергей Изотов, Михаил Шабалкин, Ольга Гнатюк и Сергей Тарасов, «саботируют заседания совета», из-за чего бюджет МО на 2021 год не был принят, и исполняет бюджет по одной двенадцатой (то есть ежемесячно. — Прим. ред.).

«Это сознательная акция и полный саботаж, депутаты выше названные не выполняют свои обязанности! МА (местная администрация. — Прим. ред.) вынуждена оплачивать защищённую статью — зарплату, по утверждённому штатному расписанию... Все деньги, которые поступают из комитета финансов, эффективно тратятся, но их крайне недостаточно», — считает Войтановский. По мнению Войтановского, Изотов и Шабалкин предпринимают попытки «дискредитировать работу МА «Лиговка — Ямская» и чинят препятствия, искажая и предоставляя в прессу недостоверную информацию». Претензии к нему как к главе муниципалитета он считает необоснованными, так как бюджетными средствами распоряжается местная администрация, самостоятельное юрлицо. Ранее в паблике «Мой дом «Лиговка-Ямская», который ведут Шабалкин и Изотов, появились подсчеты трат МО по итогам семи месяцев 2021 года. Депутаты подсчитали, что 86% бюджета ушло на зарплаты, закупки для собственных нужд и доплаты к пенсиям бывших сотрудников. Войтановский расценил эти подсчеты как пиар.