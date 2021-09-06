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Муниципалитет «Лиговка-Ямская» потратил на себя 86% бюджета

В Петербурге муниципальное образование «Лиговка-Ямская» по итогам семи месяцев 2021 года 86% бюджета потратило на собственные нужды, больше всего — на зарплаты. Такую информацию опубликовали в паблике «ВКонтакте» «Наш дом — Лиговка-Ямская», который ведут две депутата этого МО.

По данным на 1 августа, собственные доходы бюджета муниципалитета составили 29,1 млн рублей, расходы — 23,8 млн рублей. Из этих денег почти 20,5 млн муниципалитет потратил на собственное содержание, а именно 16,3 млн на зарплаты местным чиновникам, 2,4 млн — на закупки для собственных нужд (коммунальные платежи, бумагу, программное обеспечение и прочее), и 1,8 млн — на доплаты к пенсиям бывшим муниципалам.

На благоустройство в «Лиговке-Ямской» потратили всего 1,19 млн рублей, еще 1,48 млн — на развлечения, в частности на билеты в театр, 483,6 тысячи ушло на издание газеты и 126,6 тысячи — на трудоустройство подростков.

По итогам 2020 года муниципалитет потратил на себя в 2,4 раза больше средств, чем на жителей округа.

В июне депутаты совета муниципалитета проголосовали за отставку с поста главы единоросса Вадима Войтановского. Однако он в судебном порядке восстановился в должности.

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Комментарии (7)

ShkVAl
Все нормально. Обычное средневековье. Боярин.
8165277
В муниципалитете Лиговка-Ямская творится беспредел. Войтанвоский держит двери закрытыми уже 4 месяца. Депутатов и жителей не пускают. Куда тратятся деньги - неизвестно. Траты на жителей минимальные.
Яхта
оптимизировать муницыпалов давно пора
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