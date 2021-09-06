Муниципалитет «Лиговка-Ямская» потратил на себя 86% бюджета

В Петербурге муниципальное образование «Лиговка-Ямская» по итогам семи месяцев 2021 года 86% бюджета потратило на собственные нужды, больше всего — на зарплаты. Такую информацию опубликовали в паблике «ВКонтакте» «Наш дом — Лиговка-Ямская», который ведут две депутата этого МО.



По данным на 1 августа, собственные доходы бюджета муниципалитета составили 29,1 млн рублей, расходы — 23,8 млн рублей. Из этих денег почти 20,5 млн муниципалитет потратил на собственное содержание, а именно 16,3 млн на зарплаты местным чиновникам, 2,4 млн — на закупки для собственных нужд (коммунальные платежи, бумагу, программное обеспечение и прочее), и 1,8 млн — на доплаты к пенсиям бывшим муниципалам.

