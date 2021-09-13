FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

«Кийан» поставил петербургские дожди на паузу и «включил» радугу

Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Выходные в Петербурге намекнули на бабье лето и вылились в ненастное начало недели. Пока дожди делают перерыв, у горожан есть возможность полюбоваться радугой.

Цветное коромысло, а точнее его половина, к вечеру 13 сентября замечено в центре Петербурга. Часть дуги затерялась в грозовых облаках, от которых в понедельник ждали 18,87% месячной нормы осадков.

Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»

Судя по данным «Яндекса», тучи выжали из себя всё что можно, и сегодня поливать уже не должно. Город уже после полудня вымок до нитки так, что вода затекла на территорию Московского вокзала. Ветер успел пошалить и, как предупреждают, продолжит во вторник. Синоптики предрекают порывы до 20 метров в секунду, кратковременные дожди и похолодание. Этим Петербург обязан циклону, который немецкие метеорологи назвали «Кийан».

Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний