Выходные в Петербурге намекнули на бабье лето и вылились в ненастное начало недели. Пока дожди делают перерыв, у горожан есть возможность полюбоваться радугой.
Цветное коромысло, а точнее его половина, к вечеру 13 сентября замечено в центре Петербурга. Часть дуги затерялась в грозовых облаках, от которых в понедельник ждали 18,87% месячной нормы осадков.
Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
Судя по данным «Яндекса», тучи выжали из себя всё что можно, и сегодня поливать уже не должно. Город уже после полудня вымок до нитки так, что вода затекла на территорию Московского вокзала. Ветер успел пошалить и, как предупреждают, продолжит во вторник. Синоптики предрекают порывы до 20 метров в секунду, кратковременные дожди и похолодание. Этим Петербург обязан циклону, который немецкие метеорологи назвали «Кийан».