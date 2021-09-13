Выходные в Петербурге намекнули на бабье лето и вылились в ненастное начало недели. Пока дожди делают перерыв, у горожан есть возможность полюбоваться радугой.



Цветное коромысло, а точнее его половина, к вечеру 13 сентября замечено в центре Петербурга. Часть дуги затерялась в грозовых облаках, от которых в понедельник ждали 18,87% месячной нормы осадков.