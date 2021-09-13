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Проделки непогоды: меткое дерево, усталый забор, шальные ограждения и сорванные строительные леса

Строительные леса сорвало на улице Академика Лебедева

Фото: Дарья Янцен
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Петербургское ненастье набирает обороты, горожане продолжают делиться фотографиями городской среды, которая не справляется.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
Фото: Татьяна Востроилова/«Фонтанка.ру»
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Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале шестого часа вечера 13 сентября неожиданное препятствие возникло перед автомобилистами на улице Академика Лебедева в сторону Боткинской. Ветер частично обнажил здание, сорвав строительные леса.

Проезжую часть засыпало досками и трубами. Часть конструкции пока зависла, но обещает скоро также оказаться на дороге.

Дарья Янцен

По словам водителей, дополнительных сложностей на мокром асфальте добавляют красно-белые ограждения, которые «шарахает по дороге».

В Приморском районе города ветра не выдержал забор. Отдуваться пришлось как минимум двум припаркованным автомобилям, на которых отдыхает конструкция.

В Пушкине через пару часов после того, как разгулялся ветер, машину приложило деревом.

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Погодой в Петербурге властвует немецкий циклон «Кийан». В городе льёт и задувает, и одним днём ненастье не ограничится: во вторник, 14 сентября, синоптики обещают ветер до 20 метров в секунду.

Фото: Дарья Янцен
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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