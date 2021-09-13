Петербургское ненастье набирает обороты, горожане продолжают делиться фотографиями городской среды, которая не справляется.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, в начале шестого часа вечера 13 сентября неожиданное препятствие возникло перед автомобилистами на улице Академика Лебедева в сторону Боткинской. Ветер частично обнажил здание, сорвав строительные леса.
Проезжую часть засыпало досками и трубами. Часть конструкции пока зависла, но обещает скоро также оказаться на дороге.
Дарья Янцен
По словам водителей, дополнительных сложностей на мокром асфальте добавляют красно-белые ограждения, которые «шарахает по дороге».
В Приморском районе города ветра не выдержал забор. Отдуваться пришлось как минимум двум припаркованным автомобилям, на которых отдыхает конструкция.
В Пушкине через пару часов после того, как разгулялся ветер, машину приложило деревом.
Погодой в Петербурге властвует немецкий циклон «Кийан». В городе льёт и задувает, и одним днём ненастье не ограничится: во вторник, 14 сентября, синоптики обещают ветер до 20 метров в секунду.