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Путин не исключил, что может уйти на карантин из-за больных COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро может уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил 13 сентября на встрече с паралимпийцами в Кремле.

«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — цитирует Путина РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин выразился об уходе на карантин образно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не планируют отменять масочный режим, несмотря на высокие темпы вакцинации. В ведомстве отмечали, что для достижения коллективного иммунитета надо привить около 80% населения, или более 90 млн человек.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
вместо толстых намёков подчинённым - ввёл бы обязательную вакцинацию, своим указом.
263835961
На водопад тебе надо, Михал Иваныч
266187825
Свалил бы он куда нибудь на вечный карантин уже . Надоел
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