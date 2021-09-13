Президент России Владимир Путин заявил, что скоро может уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил 13 сентября на встрече с паралимпийцами в Кремле.
«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — цитирует Путина РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин выразился об уходе на карантин образно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не планируют отменять масочный режим, несмотря на высокие темпы вакцинации. В ведомстве отмечали, что для достижения коллективного иммунитета надо привить около 80% населения, или более 90 млн человек.