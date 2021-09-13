Президент России Владимир Путин заявил, что скоро может уйти на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства сообщил 13 сентября на встрече с паралимпийцами в Кремле.



«У нас, к сожалению, тоже сейчас… Врачи изучают… даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — цитирует Путина РИА Новости.

