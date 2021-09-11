Глава Роспотребнадзора: Отменять масочный режим в России пока не планируется

Отменять масочный режим в России в ближайшее время не будут. Об этом 11 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.



Попова подчеркнула, что даже хорошие темпы вакцинации не позволяют говорить о том, что можно снять коронавирусные ограничения. Отметим, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране первым компонентом вакцины привились 46,5 млн человек, полностью вакцинацию прошли 39,8 млн. Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что для достижения коллективного иммунитета надо привить около 80% населения, или более 90 млн человек.

