FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
18
Печать

Глава Роспотребнадзора: Отменять масочный режим в России пока не планируется

Отменять масочный режим в России в ближайшее время не будут. Об этом 11 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Попова подчеркнула, что даже хорошие темпы вакцинации не позволяют говорить о том, что можно снять коронавирусные ограничения. Отметим, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в стране первым компонентом вакцины привились 46,5 млн человек, полностью вакцинацию прошли 39,8 млн. Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что для достижения коллективного иммунитета надо привить около 80% населения, или более 90 млн человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

264744501
и колокольчики от донки в нос, что бы знали кому кланяться
teodor
Никогда не отменят, все по их плану, после выборов 4 волна, потом ревакцинации и все прелести нового мира(((
lenaF
Еще можно не отменять бесплатные экспресс-тесты на коронавирус, норматив 20 мин. для приезда "скорой помощи", отсутствие очередей в районных поликлиниках, чистые палаты с душем и туалетом в стационарах. Да много еще чего можно не отменять: вежливых полицейских, компетентных участковых терапевтов, эффективных чиновников, например.

Потому что зачем отменять то, чего нет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний