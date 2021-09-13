Горизбирком опроверг заявление «Яблока» об избирательных участках без камер

Большинство участков останутся без камер, так как там будут голосовать военнослужащие, пояснили 13 сентября «Фонтанке» в пресс-службе избирательной комиссии Петербурга.



«112 участков без видео — это 104 участка, где голосуют военнослужащие, 8 — учреждения здравоохранения», — рассказали в Горизбиркоме.



Ранее партия «Яблоко» обратилась с призывом к главе ЦИК Элле Памфиловой вмешаться в ситуацию с размещением видеонаблюдения на участках. По данным политического объединения, большинство из этих 112 участков, где не будет ни видеофиксации, ни видеонаблюдения, расположены в Центральном и Адмиралтейском районах, в которых примерно треть участков останется без видео.



«Яблоко» сообщало, что отказ от видеонаблюдения объяснили отсутствием технической возможности, так как в центре много зданий — объектов культурного наследия и камеры устанавливать якобы запрещает комитет по государственному использованию и охране памятников.



«Максимальное число участков, где голосуют военнослужащие, находится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга», — добавили в городской избирательной комиссии.



Выборы депутатов Заксобрания города и Госдумы пройдут 17–19 сентября.

