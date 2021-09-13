FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +10
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Горизбирком опроверг заявление «Яблока» об избирательных участках без камер

Горизбирком опроверг информацию партии «Яблоко» о невозможности по техническим причинам оснастить видеонаблюдением более ста участков в центре города.

Большинство участков останутся без камер, так как там будут голосовать военнослужащие, пояснили 13 сентября «Фонтанке» в пресс-службе избирательной комиссии Петербурга.

«112 участков без видео — это 104 участка, где голосуют военнослужащие, 8 — учреждения здравоохранения», — рассказали в Горизбиркоме.

Ранее партия «Яблоко» обратилась с призывом к главе ЦИК Элле Памфиловой вмешаться в ситуацию с размещением видеонаблюдения на участках. По данным политического объединения, большинство из этих 112 участков, где не будет ни видеофиксации, ни видеонаблюдения, расположены в Центральном и Адмиралтейском районах, в которых примерно треть участков останется без видео.

«Яблоко» сообщало, что отказ от видеонаблюдения объяснили отсутствием технической возможности, так как в центре много зданий — объектов культурного наследия и камеры устанавливать якобы запрещает комитет по государственному использованию и охране памятников.

«Максимальное число участков, где голосуют военнослужащие, находится в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга», — добавили в городской избирательной комиссии.

Выборы депутатов Заксобрания города и Госдумы пройдут 17–19 сентября.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний