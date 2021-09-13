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«Бессовестные люди». Губернатор Забайкалья не дождался маршрутки на остановке

Глава Забайкалья Александр Осипов не смог дождаться на остановке маршрутку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отреагировал на обращение школьницы, пожаловавшейся на плохую работу общественного транспорта в городе Чите. Во время прямого эфира с главой региона девушка по имени Эвелина рассказала, что мёрзнет на остановке, когда пытается доехать до учёбы, — каждое утро ей приходится ждать по полчаса. Губернатор решил лично выехать на конечную остановку маршрута № 35 и тоже не смог дождаться общественного транспорта. О своих впечатлениях он поведал накануне, 12 сентября, в Instagram.

«Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников — руководитель администрации Читы. — Прим. ред.). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан», — заявил Осипов.

Губернатор Забайкалья при этом отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21:00 и находился там в течение часа, однако маршрутка за это время так и не пришла.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как губернатор Приморья решил проверить ход строительства одной из школ. На стройплощадке его встретил смертельно пьяный сторож.

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Комментарии (6)

265055770
Водители не выходят на маршрут? Странно. Им что, деньги не нужны?
мухомор
слабо. перед выборами-то могли бы и покруче реагировать на острые проблемы.
позорные столбы на площади ставить, лично высечь водителей.
а после выборов снова забыть обо всё на 5 лет.
Вадим Линин
Губернатор попробовал себя в роли обычного гражданина и удивляется!
Это он еще на прием в поликлинику не пытался попасть на общих основаниях...
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