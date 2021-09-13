Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отреагировал на обращение школьницы, пожаловавшейся на плохую работу общественного транспорта в городе Чите. Во время прямого эфира с главой региона девушка по имени Эвелина рассказала, что мёрзнет на остановке, когда пытается доехать до учёбы, — каждое утро ей приходится ждать по полчаса. Губернатор решил лично выехать на конечную остановку маршрута № 35 и тоже не смог дождаться общественного транспорта. О своих впечатлениях он поведал накануне, 12 сентября, в Instagram.

«Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута № 35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят. Здесь находится Александр Михайлович (Сапожников — руководитель администрации Читы. — Прим. ред.). Я обращаюсь к нему, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан», — заявил Осипов.



Губернатор Забайкалья при этом отметил, что выехал на остановку сразу после прямого эфира в 21:00 и находился там в течение часа, однако маршрутка за это время так и не пришла.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, как губернатор Приморья решил проверить ход строительства одной из школ. На стройплощадке его встретил смертельно пьяный сторож.

