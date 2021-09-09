Довольно неожиданным получился визит губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройплощадку, где возводится школа. По прибытии туда с проверкой главу региона встретил смертельно пьяный сторож, рабочих же на стройке не обнаружилось вовсе. Видео произошедшего Кожемяко 9 сентября выложил у себя в Instagram.



«Такую картину застал накануне на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа», — написал губернатор.

