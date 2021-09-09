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Пьяный сторож и губернатор. Чудесное видео со стройки школы из Приморья

Губернатор Приморского края приехал с проверкой на стройплощадку школы и встретил там пьяного сторожа

Довольно неожиданным получился визит губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройплощадку, где возводится школа. По прибытии туда с проверкой главу региона встретил смертельно пьяный сторож, рабочих же на стройке не обнаружилось вовсе. Видео произошедшего Кожемяко 9 сентября выложил у себя в Instagram.

«Такую картину застал накануне на строящейся в Волчанце школе. Решил заехать без предупреждения, проверить, как идут работы на объекте, где подрядчик затягивает сроки сдачи. В 18:30 на стройке никого, кроме сторожа», — написал губернатор.

На кадрах еле стоящий на ногах охранник долго открывает ворота, попутно рассказывая, что «строители на месте» и якобы «работают». Своё изменённое состояние он объясняет тем, что «у него выходной».

Олег Кожемяко отметил, что власти Приморья уже неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, «но результата, как видите, нет». «Будем расставаться с такими подрядчиками», — резюмировал глава региона.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге открыли элитную школу для детей сотрудников «Газпрома». Фоторепортаж оттуда — в нашем материале.

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Комментарии (12)

Дмитрий Пылкин
Губернатор решил поработать и удивляется почему другие не работают. Как платят так и работают. Знаю я госконтракты за свои построй взяв кредит потом они начнут тебя динамить с оплатой.
265035148
Где он, с утра- пораньше нажраться- то так умудрился? А, забыла, полулегальные ночные алкомаркеты у нас только- ж на бумагах отменили.
Antuan Rokanten
И не стыдно сторожу. Все-таки перед большим человеком стоит.
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