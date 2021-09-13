Последний раз представитель России получал Большой шлем в мужском одиночном разряде 16 лет назад, это был Марат Сафин (он выигрывал в 2000 и 2005 годах). До него победителем становился Евгений Кафельников (в 1996 и 1999 годах).

Серб Джокович мог стать первым с 1969 года победителем всех четырех турниров Большого шлема в одном сезоне (ранее он выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон), но Медведев помешал ему.



Медведев — чемпион #USOpen



Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/bOAySUEdLg — Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2021

«Первый раз так нервничаю, когда произношу речь, — сказал Медведев после игры (цитата по Sports.ru). — Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: [обращается к Джоковичу] для меня ты — величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциска. И всех, кто смотрел матч. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире Большого шлема был непрост — спасибо, что вы все время были рядом. Спасибо и вам [обращается к болельщикам на трибунах]: сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам».

