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Медведев выиграл US Open и извинился перед Джоковичем

Россиянин Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису. Он в финале победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Последний раз представитель России получал Большой шлем в мужском одиночном разряде 16 лет назад, это был Марат Сафин (он выигрывал в 2000 и 2005 годах). До него победителем становился Евгений Кафельников (в 1996 и 1999 годах).

Серб Джокович мог стать первым с 1969 года победителем всех четырех турниров Большого шлема в одном сезоне (ранее он выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон), но Медведев помешал ему.

«Первый раз так нервничаю, когда произношу речь, — сказал Медведев после игры (цитата по Sports.ru). — Сначала хочу извиниться перед Новаком и перед всеми вами, кто пришел на арену. Все мы знаем, к чему Новак сегодня стремился. Никогда и никому не говорил этого раньше, но теперь скажу: [обращается к Джоковичу] для меня ты — величайший теннисист в истории. Теперь хочу поблагодарить свою команду. Всех, кто здесь: Даша, Оливер, Жиль, Франциска. И всех, кто смотрел матч. Семью, родителей, сестру и друзей, некоторые из них здесь. Путь к победе в турнире Большого шлема был непрост — спасибо, что вы все время были рядом. Спасибо и вам [обращается к болельщикам на трибунах]: сегодня вы иногда перебирали, конечно, но это полностью объяснимо. Весь турнир вы заряжали меня энергией. Начиная с того турнира в 2019-м вы так мне помогаете! Матч был очень непростой, так что спасибо вам».

Даниил Медведев родился в Москве, сейчас живёт и тренируется в Монако. Финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке (наряду с Маратом Сафиным), который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. Весной 2021 года он стал второй ракеткой мира. Интервью со спортсменом читайте на «Фонтанке».

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