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На площади Александра Невского идет крестный ход. Его проводят впервые после начала пандемии

Крестный ход с участием патриарха Кирилла проходит на площади Александра Невского в Петербурге

В Петербурге начался крестный ход в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского на площади его имени, передает 12 сентября корреспондент «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В шествии принимают участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Праздничную литургию перед крестным ходом возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Традиционный крестный ход в 2021 году не выйдет на Невский проспект, ограничившись площадью Александра Невского. Движение по главной улице города все равно ограничено. Посмотреть вживую на праздничное богослужение в Александро-Невской лавре позволили не всем. У пропускных рамок у верующих потребовали пригласительные.

Крестный ход по Невскому проспекту в Петербурге в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского впервые состоялся ещё в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советские годы и два десятилетия после распада СССР шествие не проводилось. В 2013 году традиция была возобновлена. В 2020-м ход не проводили из-за коронавируса. В 2019 году, по официальным оценкам, в крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие 115 тысяч человек.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Skazochny
12:56
Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с июля. Петербург в лидерах.
Савва Морозов
Глядя на это ..., вспомнился Швондер: "Пошли, товарищи."(с)
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