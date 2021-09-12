В шествии принимают участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Праздничную литургию перед крестным ходом возглавил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Традиционный крестный ход в 2021 году не выйдет на Невский проспект, ограничившись площадью Александра Невского. Движение по главной улице города все равно ограничено. Посмотреть вживую на праздничное богослужение в Александро-Невской лавре позволили не всем. У пропускных рамок у верующих потребовали пригласительные.
Крестный ход по Невскому проспекту в Петербурге в честь дня перенесения мощей князя Александра Невского впервые состоялся ещё в 1743 году, во время правления императрицы Елизаветы Петровны. В советские годы и два десятилетия после распада СССР шествие не проводилось. В 2013 году традиция была возобновлена. В 2020-м ход не проводили из-за коронавируса. В 2019 году, по официальным оценкам, в крестном ходе по Невскому проспекту приняли участие 115 тысяч человек.