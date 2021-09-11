Спасатели нашли живого кота на месте взрыва газа в поселке Солидарность Липецкой области. Как сообщает 11 сентября издание «Липецкое время», он принадлежал одному из жителей разрушенного дома. Животное передали хозяину. «Бедолага», — отреагировал мужчина, принимая питомца из рук сотрудника МЧС. Мужчина все время был на месте трагедии, отмечает издание.
В ночь с 10 на 11 сентября в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом произошел взрыв газа. Одна стена обрушилась. По предварительной информации, в доме находилось 25 человек. На данный момент известно о трех погибших — мужчине, женщине и 11-летней девочке. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.