FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

После взрыва газа под Липецком спасатели вытащили из-под завалов живого кота

Спасатели нашли живого кота на месте взрыва газа в поселке Солидарность Липецкой области. Как сообщает 11 сентября издание «Липецкое время», он принадлежал одному из жителей разрушенного дома. Животное передали хозяину. «Бедолага», — отреагировал мужчина, принимая питомца из рук сотрудника МЧС. Мужчина все время был на месте трагедии, отмечает издание.

В ночь с 10 на 11 сентября в двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом произошел взрыв газа. Одна стена обрушилась. По предварительной информации, в доме находилось 25 человек. На данный момент известно о трех погибших — мужчине, женщине и 11-летней девочке. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Mikkä Karhunen
и спасённый кот прокричал,слава единой россии
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний