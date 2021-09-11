В Липецкой области после взрыва газа погибли трое

В ночь на 11 сентября взрыв газа произошел в жилом доме под Ельцом. Об этом сообщают федеральные информагентства.



В результате взрыва оказался полностью разрушен один из двух подъездов здания. По предварительной информации, эвакуировать пришлось 23 человека. Трое человек, в том числе ребенок, погибли, еще шестеро пострадали. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



В прокуратуре Елецкого района Липецкой области уже заявили, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

