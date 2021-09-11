В Липецкой области после взрыва газа погибли трое

В ночь на 11 сентября взрыв газа произошел в жилом доме под Ельцом. Об этом сообщают федеральные информагентства.
В результате взрыва оказался полностью разрушен один из двух подъездов здания. По предварительной информации, эвакуировать пришлось 23 человека. Трое человек, в том числе ребенок, погибли, еще шестеро пострадали. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В прокуратуре Елецкого района Липецкой области уже заявили, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
«Как предполагается, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за газовое обеспечение», — заявил прокурор Станислав Живалов (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее из-за взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске погибли семь человек, еще 15 пострадали.