ЦИК упрекнул петербургский горизбиком в неполном выполнении его требований. По итогам проверки может лишиться должности глава ТИК №48

На заседании ЦИК 7 сентября петербургская городская комиссия подверглась резкой критике из-за ситуации с массовой миграцией председателей участковых избирательных комиссий. ТИК №48 (Московский район) в один день уволил 17 глав УИКов, а соседний ТИК №47 (Красносельский район) принял уволившихся на работу, причем за несколько дней до даты увольнения. В ЦИК это сочли нарушением законодательства и основанием для отставки председателя территориального избиркома №47 Елены Тюленевой.

Петербургский горизбирком выполнил требования Центральной избирательной комиссии не в полной мере. Об этом 11 сентября заявили в ЦИК.

8 сентября 2021 года Горизбирком освободил Тюленеву от должности. При этом Центральная избирательная комиссия обязала провести полную и всестороннюю проверку обстоятельств, по ее итогам рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя ТИК №48 и не позднее 8 сентября 2021 года проинформировать о результатах исполнения.



«В настоящее время информация о результатах проверки в ЦИК России не поступала», — заявили в комиссии.

