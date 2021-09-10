Путин назначил выходца из Петербурга Александра Чуприяна врио главы МЧС

Временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Соответствующий указ 10 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.
До этого Чуприян занимал пост первого замглавы МЧС. Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября под Норильском, где проходили межведомственные учения по защите Арктической зоны от ЧС. 10 сентября министра похоронили в Петербурге. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
Чуприян, как и Зиничев, выходец из Ленинграда — Петербурга.