FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +16
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
8
Печать

Путин назначил выходца из Петербурга Александра Чуприяна врио главы МЧС

Временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Соответствующий указ 10 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого Чуприян занимал пост первого замглавы МЧС. Предыдущий руководитель ведомства Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября под Норильском, где проходили межведомственные учения по защите Арктической зоны от ЧС. 10 сентября министра похоронили в Петербурге. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

Чуприян, как и Зиничев, выходец из Ленинграда — Петербурга.

Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухта Коми АССР. С 1976-го по 1978 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. С 1979 года работал в системе Государственной противопожарной службы Ленинграда, а потом Петербурга. За это время Александр Чуприян прошел путь от пожарного до начальника Управления государственной противопожарной службы Петербурга и Ленобласти. В 2005 году он возглавил Северо-Западный региональный центр МЧС. А ещё через год перешёл на службу в Москву на должность заместителя министра.

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

rpu01
При Чуприяне начался развал Ордена Ленина пожарной охраны Ленинграда!
Skazochny
очередной "управленец", наверняка стукачом был ...
f0ntan
Чуприян выходец из Ухты, а не из Ленинграда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний