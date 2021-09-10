Как передает корреспондент «Фонтанки», катафалк Aurus с телом погибшего доставили к четырём часам дня 10 сентября, что совпало с объявленной по всей стране траурной акцией. На Центральной дороге выстроилась спецтехника.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Дальше катафалк следует к Лиственному участку. Министра провожает военный образцовый оркестр почётного караула, в репертуаре — «Грёзы» Шумана.
«Фонтанка.ру»
Среди желающих проститься — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус. Коллеги, политики, знакомые и близкие собирались последние полчаса. С букетом роз мелькнул человек, похожий на Евгения Пригожина.
Подступы к участку оцеплены, посторонних на пути к могилам семьи министра отсекает военная полиция.