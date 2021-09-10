Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и. о., с 21 января — снова министр. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».