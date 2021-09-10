FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
14
Печать

Главу МЧС России Евгения Зиничева хоронят в Петербурге

Церемония похорон главы МЧС Евгения Зиничева началась в Петербурге. Живой коридор из курсантов выстроился по обеим сторонам дороги на Северном кладбище.

Как передает корреспондент «Фонтанки», катафалк Aurus с телом погибшего доставили к четырём часам дня 10 сентября, что совпало с объявленной по всей стране траурной акцией. На Центральной дороге выстроилась спецтехника.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Дальше катафалк следует к Лиственному участку. Министра провожает военный образцовый оркестр почётного караула, в репертуаре — «Грёзы» Шумана.

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка.ру»

Среди желающих проститься — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус. Коллеги, политики, знакомые и близкие собирались последние полчаса. С букетом роз мелькнул человек, похожий на Евгения Пригожина.

Подступы к участку оцеплены, посторонних на пути к могилам семьи министра отсекает военная полиция.

Фото: «Фонтанка.ру»

Зиничев был назначен главой МЧС в 2018 году. В начале 2020-го менее месяца числился и. о., с 21 января — снова министр. 8 сентября он погиб под Норильском, куда прибыл на межведомственные учения. По официальным данным, он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора, не выжили оба. О том, что говорят о Зиничеве профессиональные спасатели, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Reaktif
Жаль как при Брежневе заводы гудеть не будут, снесли же все под скворечники…
О, уже катафалк Аурус есть. Для самого главного, наверное, сделали, а тут министры без очереди пошли
Komarinsk2019
Надо было вообще все госслужбы пригнать, чего уж.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний