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Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров.

«Я в последнее время слышу предложения снять количественное ограничение на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Ну еще 20 лет не будет играть, если одни иностранцы будут», — заявил Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Ранее президент РФС Александр Дюков выступил за полную отмену лимита. Клубы также поддержали реформу, но подчеркнули, что ее формат еще предстоит обсудить.

О необходимости лимита на легионеров в России всерьез заговорили после провала сборной на чемпионате мира в 2002 году. В 2005 году в чемпионате России ввели лимит «6+5»: на поле одновременно могли выходить не более шести иностранцев. Но спустя год схема поменялась на «7+4». В 2009-м вновь вернули «6+5». С сезона-2020/21 в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8+17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством).

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Комментарии (11)

Antipode
Для того чтобы о чем то судить надо по крайней мере что-то в этом понимать. А так и химик и ботаник... Поэтому все в заднице. Надо ещё ЕДРо подключить- где там миллиардер Володин с воплями о величии Путина и о том что России без Путина нет? Какой уж тут футбол...
Abu-Denis
Вот в Древней Греции был лимит так лимит. Выступил за чужой полис - и выставят пинком под зад из большого спорта, ни о каких олимпиадах больше не помышляй. Конечно, все равно спортсменов покупали, но тайком.
Avan Avanesov
Ну всё. Раз этот высказался, то вопрос закрыт. Так и будем в своем болоте играть
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