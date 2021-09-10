Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров.
«Я в последнее время слышу предложения снять количественное ограничение на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Ну еще 20 лет не будет играть, если одни иностранцы будут», — заявил Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Ранее президент РФС Александр Дюков выступил за полную отмену лимита. Клубы также поддержали реформу, но подчеркнули, что ее формат еще предстоит обсудить.
О необходимости лимита на легионеров в России всерьез заговорили после провала сборной на чемпионате мира в 2002 году. В 2005 году в чемпионате России ввели лимит «6+5»: на поле одновременно могли выходить не более шести иностранцев. Но спустя год схема поменялась на «7+4». В 2009-м вновь вернули «6+5». С сезона-2020/21 в РПЛ действует ограничение на количество легионеров в заявке на сезон по схеме «8+17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством).