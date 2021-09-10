Путин высказался против отмены лимита на легионеров в российском футболе

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза отменить лимит на легионеров.



«Я в последнее время слышу предложения снять количественное ограничение на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Ну еще 20 лет не будет играть, если одни иностранцы будут», — заявил Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.



Ранее президент РФС Александр Дюков выступил за полную отмену лимита. Клубы также поддержали реформу, но подчеркнули, что ее формат еще предстоит обсудить.

