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Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

Клубы Российской футбольной премьер-лиги решили поддержать реформу лимита на легионеров. Об этом пишет 31 августа ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова по итогам общего собрания.

«Процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену необходимо прорабатывать совместно с РФС и премьер-лигой, — подчеркнул он. — Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут отчисляться деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс».

В настоящее время в заявку клубы РПЛ могут включить до восьми иностранцев. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после провального выступления сборной на чемпионате Европы предложил отменить лимит. Однако почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «Фонтанке» заявил, что сама по себе отмена лимита не принесет успеха.

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Комментарии (6)

Antivse
Пора просто взять и отменить его, только так у нашх деревянных появится мотивация шевелиться.
Ну и ситуация, когда в футбольную школу берут не за талант, а за кошелек родителей тоже не нормальная. К сожалению, не все могут увезти 11-13 летнего талантливого спортсмена в нормальную европейскую академию. Хотя в некоторых видах это вообще единственный вариант пробиться на уровень профи.
266221014
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необ.ходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
Савва Морозов
Всё, теперь будут завозить пачками всяких, как в 90-е, добились таки агенты.
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