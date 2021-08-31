Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

Клубы Российской футбольной премьер-лиги решили поддержать реформу лимита на легионеров. Об этом пишет 31 августа ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора «Спартака» Евгения Мележикова по итогам общего собрания.



«Процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену необходимо прорабатывать совместно с РФС и премьер-лигой, — подчеркнул он. — Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут отчисляться деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс».

